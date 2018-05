# do gab do sen petecão

O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), se reuniu com o Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre (SESP), Vanderlei Thomas, nesta sexta-feira (11), para solicitar ao Governo do Estado celeridade no processo licitatório de recurso, no valor de R$ 39,3 milhões, destinado para o aparelhamento das forças policiais no Estado do Acre. A reunião contou ainda com a presença do Comandante Geral da Polícia Militar do Acre, Marcos Kimpara.

De acordo com Petecão, o processo licitatório precisa ser concluído com rapidez pelo Governo do Estado do Acre a fim de que o Ministério da Segurança Pública garanta o pagamento ainda antes do início do período eleitoral. “O prazo para liberar o recurso vai até o dia 6 de julho, ou seja, três meses antes das eleições. Essa é a principal preocupação da bancada neste momento. Vencido este prazo, o pagamento fica adiado para somente após as eleições, conforme estabelece a Lei”, ressalta o senador.

Com os recursos, a Secretaria de Segurança Publica do Acre pretende adquirir uniformes, novos equipamentos de defesa pessoal, armamento, munições e equipamentos de informática para as polícias militar e civil. Ainda está prevista a aquisição de 191 novos veículos que ajudarão no combate ao crime.