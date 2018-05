# real antonio andrade – divulgação

Antônio Andrade, o Real, não é mais integrante do grupo (no PT chamam de tendência) do deputado federal Sibá Machado.

Real é militante do Partido dos Trabalhadores, é pré-candidato a deputado estadual – e luta por um lugar ao sol na política do município.

Real teve participação efetiva nas agendas de Marcus Alexandre nos últimos dois dias em Sena Madureira…isso deve contar lá na frente caso Marcus vença a parada de outubro.

