Com direito a matéria no programa esportivo da globo, o Atlético Acreano é a sensação até agora da Série C do Brasileirão.

GE-Acre

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da Série D em 2017, o Atlético-AC é um dos novatos na Série C desta temporada e tem surpreendido aqueles que não conheciam o clube antes do início da competição. Com três vitórias e uma derrota nas primeiras quatro rodadas, o Galo Carijó ocupa a vice-liderança do grupo A com nove pontos, mesma pontuação do líder Confiança, mas saldo de gols inferior.

(…)