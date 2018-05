# marcus alexandre

Por Justino Queiróz

Marcus Alexandre retornou à Sena Madureira nesta quinta e sexta feira, e a comunidade do bairro Vitória foi sua primeira parada, com seu gesto humilde de ser e cumprimentar as pessoas, Marcus Alexandre dialoga como se alí morasse, e oferece um cardápio de carisma adocicado àquilo que lhe é mais peculiar, sua simplicidade, e de café , abraços e apertos de mãos, ele segue rasgando as ruas do principado ouvindo da população suas queixas e reclamações para aprimorar sua proposta de governo.

No ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, dialogou e ouviu reivindicações de uma galera que clama por perspectivas de futuro, que no presente torna ociosa uma juventude que sem opções de esporte e lazer os leva a enveredar por caminhos tortuosos, com isso, Marcus Alexandre pactuou um compromisso de tornar possível opções de lazer e de cultura para que essa juventude protagonize as atividades do segmento no principado. Pra não perder o costume, participou de uma partida de futsal(pelada)no ginásio com lideranças locais.

Na sexta feira, gastando sola, suor e saliva, como lhe é peculiar, Chame Chame deu entrevista ao programa Sorriso Show na rádio Dimensão FM, passando à comunidade uma mensagem de esperança de um futuro melhor aos munícipes. Em seguida Marcus Alexandre deu sequência à visita ao comércio local aonde tinha iniciado na sua passagem na agenda anterior ao município. Comprometido com todos os setoriais, o pré candidato socializou com pecuaristas e agricultores da zona rural sugestões que vão desde melhorias de ramais à alternativas de políticas públicas voltadas para a área rural. Como um bom cristão , o pré candidato reuniu com representantes da igreja católica para conhecer um pouco da história do lendário Pe. Paolino Baldassari, aonde visitou o seu mausoléu, bem como assumiu compromissos de parceria entre a diocese e um possível governo seu, caso assim deseje o povo acreano.

Marcus Alexandre não poderia sair do município sem dialogar com um setorial que fez de sua gestão na capital do Acre um dos seus carros chefe, a educação. Um grupo seleto de mais de 200 educadores do município ouviram e conheceram de perto sua mensagem de compromisso com a categoria e com investimentos voltados para um segmento que tem dado o tom nas agendas do governo Tião Viana. Fechando a agenda no município, Chame Chame prestigiou o ato de lançamento da candidatura à Dep Estadual de Juza Bispo (PHS) no auditório da Esc de Ensino Médio Dom Júlio Matiolli.

O principado foi acariciado e abraçado por Marcus Alexandre que deve retornar em breve ainda na pré campanha para estreitar sua relação com a população Madureirense para o bem do município.

(Por Justino de Queiróz, é professor e dirigente do PT)