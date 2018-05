O senador JV respondeu publicamente hoje na sua conta do TT a descabida tentativa de aparecer de um advogado-vereador que entrou com pedido de impeachment do governador.

Repetem a farsa de 2002 quando foram derrotados nas ruas pela população.

Em 2002,tentaram me cassar.Perderam a eleição.Fui reeleito e campeão de votos no país. Agora,setores da oposição atacam @tiao_viana ,que nem é candidato.O impeachment é fajuto. Vão perder de novo. Tião será lembrado por seu trabalho e como governador que venceu as maiores crises. pic.twitter.com/JIMuJzhAsj — Jorge Viana (@jorgeviana) 16 de maio de 2018

