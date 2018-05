As empresas de transporte coletivo da capital já cogitam elevar o preço do bilhete a R$ 4,03.

Ou seja, um dólar norte-americano nas casas de câmbio…

O aumento transporte coletivo da capital é resultado de:

-Apoio da maioria da bancada federal do Acre que apoiou o Golpe.

–Com apoio da maioria da bancada do Acre Temer (PSDB-PMDB) aumenta o preço do combustível várias vezes na semana.

–Com apoio da maioria da bancada federal do Acre as empresas de transporte passaram a ter seus custos maiores em combustíveis e a saída, como sempre, é: aumentar o custo do serviço oferecido.

Relembre abaixo os apoiadores de Temer (aumento do gás, energia, transporte, supermercado, gasolina)… e os que votaram contra a destruição do Brasil

Conclusão: o problema do aumento preço do transporte coletivo em Rio Branco para R$4 não é definido pela prefeitura/município nem por esse tal conselho tarifário (isso é meio para enrolation e encheção de linguiça)…mas sim pela realidade piorada depois que o governo Temer (PSDB-PMDB) assumiu o controle do país.

-Quanto?

-4,03.

Tem troco pra R$ 5?…

J R Braña B.