Não sei ao certo quantas pessoas compareceram…chutaram 2,5 mil…razoável para uma sexta final de dia em Rio Branco e pouco pelo potencial da pauta neste momento da vida política nacional.

Atos dessa natureza, por outro lado, costumam ser do tamanho da consciência política de uma sociedade…o de ontem à noite foi do tamanho do nível de consciência política que hoje se verifica no Acre. (e do tamanho do esforço da mobilização, também)

As estrelas do evento, além do governador Tião Viana, foram a presidenta do PT (Gleisi Hoffmann) e o potencial-futuro (pós-Lula) candidato do partido a presidente, Fernando Haddad.

Bem…nos bastidores houve quem dissesse que o ato poderia ter sido mais amplo, que o PT o restringiu demasiadamente…traduzindo: poderia ter sido um evento com todos os partidos da Frente Popular no palanque…mas aí está o nó: alguns aliados (incluindo, pasme, alguns do PT) acham que o assunto Lula retira votos…que retire!…

Como Lula pode fazer um candidato aliado (ou petista mesmo) perder votos se o cara foi o melhor presidente para o Acre?

É providencial olhar nos olhos do povo, durante a campanha, e dizer a verdade sobre o que Lula representou para o Acre quando era presidente.

Sugiro ao pessoal do governo que levante, no período Lula, quanto em recursos o Acre recebeu e as respectivas obras e repasse a todos da Frente Popular…isso deve servir para aplacar, pelo menos, o temor dos aliados oficialistas em falar o nome de Lula em locais públicos.

Talvez assim, nos próximos eventos pró-Lula, o palanque não seja apenas petista, mas esteja representado, de fato, pelos partidos da Frente Popular.

Em tempo: O ponto vergonhoso do evento ‘Lula Livre’ tá no post anterior…: a faixa estendida no prédio público da Assembleia Legislativa.

