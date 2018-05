# transplante de fígado

do gab do sen Petecão:

O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou, nesta quinta-feira (17), o empenho de R$ 1,8 milhões para o custeio de transplantes de fígado no Estado do Acre. Os recursos são frutos da união de todos os membros da Bancada, que de comum acordo, resolveram alocar emenda individuais no Orçamento da União de 2018 em benefício do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), do Hospital das Clínicas de Rio Branco.

A iniciativa surgiu em outubro de 2017, quando a bancada convidou para reunião o cirurgião hepático, Dr. Tércio Genzini; uma das maiores referências em transplantes de fígado no Brasil e responsável pelas equipes de transplantes do Acre e do grupo Hepático de São Paulo.

O cirurgião relatou aos parlamentares a necessidade de expansão do atendimento de transplantes de fígado no Acre.

Após a explicação, os parlamentares decidiram cada um contribuir com a quantia de R$ 300 mil de emendas individuais para melhorar e ampliar a oferta de transplantes de fígado no estado.

(…)