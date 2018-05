# iniesta barça futebol

Andrés Iniesta foi o melhor jogador de futebol da España (no caso dele, Cataluña) de todos os tempos.

Foi o Gerson e o Ademir da Guia da península ibérica….

Agora há pouco ele se despediu…olha o que ele disse:

“Buenas noches. Hoy es un día difícil pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí, el mejor del mundo.

Gracias a todos mis compañeros. Os voy a echar muchísimo de menos y gracias a vosotros. Mi afición, por todo el cariño y el respeto desde el primer día que llegué aquí como un niño. Me voy con 34 años como un hombre. Gracias por este mes en que me habéis pedido que me quedara. Solo os puedo decir que os llevaré en mi corazón para siempre.

Y para acabar, esta semana me he quedado sin palabras. Visca el Barça, visca Catalunya y visca Fuentealbilla (cidade da região de Castilla)

Em português:

Boa noite. Hoje é um dia difícil, mas foram 22 anos maravilhosos. É um orgulho e um prazer defender e representar esse clube, para mim, o melhor do mundo.

Obrigado a todos meus companheiros. Sentirei muita falta….obrigado a vocês. Meu passatempo, meu carinho por todos… o amor e respeito que tiveram comigo desde o primeiro dia que cheguei ainda um menino. Estou indo embora com 34 anos já um homem. Obrigado por este mês vocês terem me pedido para ficar. Só posso dizer que os levarei em meu coração para sempre.

E para finalizar, esta semana fiquei sem palavras…Viva o Barça!, Viva Cataluña! e Viva Fuentealbilla (cidade da região de Castilla de La Mancha, origem de Iniesta)

‘Visca Cataluña!’, em idioma catalão – foi um atitude política e bonita na sua despedida.

Emocionante.

J R Braña B.

Em tempo: olha a homenagem hoje à tarde no estádio Camp Nou e mais abaixo um pouco do seu talento: