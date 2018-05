# feliz hábitos oito

Aparentemente, pessoas felizes têm alguns hábitos em comum! Confira

A felicidade é um tema polêmico. Certos cientistas defendem que até 60% da nossa felicidade é herança genética – portanto, os fatores sociais e psicológicos determinariam apenas 40% dela. Há também quem rejeite tais teorias. Mas para além das discussões acadêmicas, há modos de você organizar a sua vida para ter mais prazeres e ser mais feliz de acordo com seus objetivos. Conheça algumas constatações baseadas em pesquisas elencadas pelo site MNN sobre hábitos para ser feliz:

1. Conheça seus pontos fortes, desenvolva-os e coloque-os em prática

Quando voluntários foram encorajados a escolher seus pontos fortes e colocá-los em prática todos os dias por uma semana, perceberam um aumento significativo de felicidade. O melhor foi que mesmo após o fim do experimento, o nível de felicidade aumentou no mês seguinte. O estudo mostrou que, quanto mais você põe em prática seus pontos fortes no dia a dia, você se torna mais feliz.

2. Reserve um tempo para passar ao ar livre

Se você conseguir reservar pelo menos 20 minutos do seu tempo para ficar ao ar livre, além de melhorar o seu humor, sua mente estará mais aberta e você também melhorará a sua memória. A luz do sol e o ar fresco farão com que você se sinta mais feliz. Até mesmo os dias nublados têm sua beleza, então guarde uma parte do seu dia para observá-los.

3. Esforce-se em ser mais feliz

Dois estudos separados do Journal of Positive Psychology demostraram que pessoas que tentam ativamente ser mais felizes, no final, se sentem mais felizes do que as que sequer “tentam”. No primeiro estudo, dois conjuntos de participantes ouviam músicas felizes. Aqueles que tentavam ser mais felizes mostraram um nível de humor positivo maior posteriormente. No segundo estudo, os participantes ouviram várias músicas “positivas” num período de duas semanas; os que foram instruídos a focar apenas na melhoria da felicidade tiveram um resultado melhor do que aqueles que foram instruídos a focar apenas na música. Portante, o esforço de ser feliz, por si só, já é um dos hábitos válidos para uma vida feliz.

4. Exercite-se regularmente

Os exercícios liberam endorfina no cérebro, o que proporciona um humor melhor. O mais interessante é: se você pratica exercícios frequentemente, o impulso do humor é transportado mesmo em dias que os exercícios não são praticados. Ou seja, o humor permanece próximo e estável. Tal teoria foi alvo de pesquisas feitas pela Universidade de Bristol, no Reino Unido.

5. Cuidados com a saúde

Ficar em dia com seus check-ups e atento a alguns sinais de saúde são hábitosmuito importantes para ser feliz. Em média, a saúde em si condiciona um ganho de 20% da felicidade total. Então não economize tempo nem dinheiro para investir na sua saúde.

6. Fique atento às outras medidas

Esse é uns dos itens mais legais e interessantes da lista. Pessoas que dedicam parte do seu tempo ajudando outras são mais felizes. Pois é, e o legal é que essa ação favorece várias pessoas ao mesmo tempo, tanto a que esta recebendo ajuda quanto a que esta ajudando. A atitude pode se dar com relação a um animal, um espaço, um lugar ou a alguém! O efeito é imediato na maioria das pessoas, sendo que o fruto dessa ação tem efeito ambíguo: melhora tanto a saúde mental como a física. Além de tudo, essas ações contribuem para um mundo melhor, pois se praticássemos mais ações como essas, com certeza viveríamos numa civilizaçãomelhor. Em comunidades que se ajudam, ou espaços assim, o ambiente é muito mais gostoso e agradável.

7. Cultive relações sociais fortes

Independentemente de qualquer tipo de relação que você tem, seja com família, amigos (muitos ou poucos), ou comunidades, o importante é que esses laços te proporcionem uma vida feliz. Independente de idade, sexo ou situação financeira, o suporte social (dado e recebido) é um dos hábitos capazes de ajudar o ser humano a ser feliz.

8. Saia com amigos divertidos e com alto astral

No trabalho, feliz ou infelizmente, em geral não podemos escolher o tipo de pessoas que nos cercam, porém fora dele você tem total liberdade de quem você quer por perto ou não. Então, diante disso, escolha pessoas positivase que te fazem bem para sair, isso com certeza altera o seu humor, deixando você bem mais descontraído e feliz. Do mesmo jeito que estudos descobriram que praticar exercícios físicos com parceiros motiva a continuar uma linha de treinos e não interrompê-los, as pessoas ao seu redor possuem impacto no seu humor e consequentemente na sua felicidade, do mesmo modo que suas atitudes também refletem na vida dessas pessoas.

Como ser mais feliz

Além dos oito hábitos para ser mais feliz que já citamos, você também pode adotar um exercício proposto pela linha de meditação mindfulness: o aumento da felicidade. Como passamos por momentos bons e ruins ao longo da vida, e os momentos difíceis tendem a ser maioria, a proposta é alargar os momentos de felicidade sempre que possível. É um hábito muito simples que pode ser adotado para uma vida mais feliz.

Funciona assim: quando você perceber que está em um momento feliz, pare um segundo para ser grato pela existência daquele momento, permita-se ser feliznaquele momento, sem pensar que logo o encontro vai acabar ou que você precisa ir embora cedo. Aprecie aquele momento de felicidade enquanto ele existe, reconheça que é um momento feliz e sinta a felicidade. Com o tempo, isso se torna um hábito e você irá aproveitar muito mais seus momentos felizes, diminuindo o impacto negativo dos momentos ruins na sua sensação geral de felicidade.

Fonte: MMM