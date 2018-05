# protesto caminhoneiros brasil

Os caminhoneiros começaram a protestar contra o aumento semanal no preço dos combustível…porém, os protestos só miram o preço do diesel e esquecem o governo golpista que, lembre-se, os caminhoneiros, pelo menos suas lideranças – ajudaram a pôr no planalto.

Não se vê uma faixa criticando o governo Temer/PMDB/PSDB.

O aumento do diesel, gasolina aumenta sozinho…, né?

Entenderam???

J R Braña B.

Aqui outras notícias e fotos do protesto dos caminhoneiros…nenhuma aparece o nome dos responsáveis pelos aumentos quase diários dos combustíveis.