Transporte coletivo em Rio Branco: o que é isso?

# transporte coletivo rio branco acre R$ 4

Acertadamente o movimento social protesta contra o transporte coletivo da capital do Acre que, a rigor, não existe, e, se existir, na linha de classificação é o último do planeta em organização, pontualidade, conforto e qualidade.

O transporte coletivo de Rio Branco (as empresas e o poder público) não têm o menor respeito pelas pessoas…senhoras e senhores de idade sequer têm o direito de entrar de forma tranquila no ônibus…não há uma básica fila para o embarque no terminal e as paradas paupérrimas existentes nas ruas são qualquer coisa…

É o vale tudo…

Dentro do veículo vem o pior: lotados (maioria das vezes) e o calor insuportável…é o inferno real em passeio centro-bairro e vice-versa a R$4.

Quanto ao protesto sobre o aumento, é preciso pôr os pingos nos is.

‘Conselho Tarifário’ e nada é a mesma coisa…serve como órgão auxiliar dos patrões…ponto.

Mas não esqueçamos que o aumento é devido à política do atual governo (Temer, PMDB, PSDB, PP, DEM) que tomou o poder (com ajuda de parte do judiciário e mídia) para ferrar os trabalhadores com o golpe.

É preciso o movimento social esclarecer isso aos usuários do ‘transporte coletivo’ de Rio Branco…senão não há sentido no movimento.

Lembram dos votos da bancada federal do Acre?

-Motorista, vou descer aí na frente…!

J R Braña B.

Antes publicamos…