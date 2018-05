# gladsonC acre eletrobras corte

Do juruáemtempo

A residência do senador Galdson Cameli em Cruzeiro do Sul recebeu na manhã desta terça-feira (22), uma visita dos técnicos da Eletrobrás. O mesmo teve sua luz cortada por falta de pagamento. Segundo testemunhas presentes na ocasião, a funcionária doméstica da residência teria ‘implorado misericórdia’ diante do inevitável: “- não corta não, que aqui é a residência do senador”.

A residência está localizada na avenida XV de Novembro, próxima à maternidade. O valor do débito é próximo a R$600,00.

Em tempo: uma das empresas da família Cameli disputa a compra da Eletrobras Acre