# doença dorsalgia acre trabalhadores

do Min do Trabalho

Dor nas costas é a principal causa de afastamento por acidente ou adoecimento no trabalho no Acre. Em 2017, dos 510 trabalhadores que precisaram se ausentar por mais de 15 dias devido a algum problema de saúde causado pelas atividades laborais, 64 foram por causa da dorsalgia. Isso representa 12,55% do total. O segundo problema mais grave no estado no ano passado foram as fraturas. Das 20 principais causas de afastamento, seis foram por esse motivo.

Os dados foram repassados ao Ministério do Trabalho pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com base nos benefícios concedidos no estado. Os números ainda são preliminares, mas servem para chamar a atenção à prevenção de acidentes e adoecimentos que vitimam trabalhadores diariamente.

(…)