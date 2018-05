Do Idaf para oestadoacre:

Em nome do Governo do Estado, na companhia do médico veterinário Lucenildo José, visitamos no dia hoje os futuros empreendimentos de Sena Madureira e Manoel Urbano, no caso, as construções do entreposto de carnes (cortes finos), pertencente ao empresário Ivan Rios, como também, o Frigo Sena; obra do Matadouro municipal de suínos, pertencente ao Artur Silveira, e finalizamos a visita na área onde está sendo construído o Frigorífico municipal Cumarú, de propriedade de produtor Mário Jorge. (Ronaldo Queiróz, diretor-presidente do Idaf)