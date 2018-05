# tião viana lula livre acre brasil

Quando a história for contada sobre o golpe na democracia do Brasil no ano de 2016 e a prisão de Lula, em 2018, sobrará para Tião Viana pelo menos algumas linhas, se forem justos os contadores de história…que o então governador do pequeno Estado do Acre esteve ao lado de Lula desde o começo…

(foto: enviada gentilmente a oestadoacre.com)