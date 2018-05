Recusa do PP em não coligar com (P)MDB terá consequência em Sena

# coligação sena pp pmdb

Essa é uma decisão do PP de GladsonC (não coligar na proporcional com o (P)MDB) que vai resultar em muitos problemas em Sena Madureira (e nos demais municípios) nesta campanha eleitoral… Em Sena, bem mais!

Em Sena, a decisão do PP terá efeitos colaterais na relação do PP com o prefeito Mazinho, (P)MDB), que lançou a mulher para a Assembleia Legislativa.

Sem a coligação PP-(P)MDB a luz amarela acende na campanha da primeira dama do município.

Ela teria que somar muito mais votos do que precisaria se acontecesse a coligação proporcional com PP.

É imprevisível o que pode acontecer em Sena com a decisão de GladsonC-Bestene-Gehlen etcc…aguardem!

Façam suas apostas…!

Em tempo: não houve reunião do prefeito Mazinho e secretários sobre candidatura da primeira dama como se comenta à boca pequena na cidade nas últimas horas…Uma fonte de dentro da prefeitura nega.

J R Braña B.