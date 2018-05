# petecão recursos eta xapuri e tarauacá

O senador Sérgio Petecão (PSD), acompanhado da Prefeita de Taraucá e presidente da AMAC, Marilete Vitorino (PSD), e do Superintendente da Funasa no Acre, Ronaldo Craveiro, estiveram na tarde desta quarta-feira (23) em reunião com o Presidente do FUNASA, Dr. Rodrigo Dias, para pedirem celeridade aos projetos de saneamento básicos dos municípios de Tarauacá e Xapuri.

Os recursos somam mais de R$ 20 milhões e foram pactuadas em 2014 no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que visam a construção da estação de tratamento de esgoto de Tarauacá, obra que custará R$ 16,4 milhões, e uma Estação de Tratamento de Água em Xapuri, orçada em R$ 4,1 milhões.

Petecão destacou a necessidade dos investimentos nos municípios, que serão fundamentais para o tratamento do esgoto e no abastecimento de água nos respectivos municípios. “São obras importantes que devem sair do papel o quanto antes. Esta medida, entre outros benefícios, contribuirá em melhorias em todas as áreas nos municípios” sinalizou Sérgio Petecão.

A execução das obras ficará a cargo do Governo Estadual, através do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA. “Sempre procurei pautar o meu mandato em benefício da população; indiferente de bandeira partidária, tenho um bom relacionamento com o governador e sei que todo apoio à população sempre é bem-vindo”, disse o senador.

Segundo o superintendente da Funasa, o DEPASA está empenhado em solucionar as pendências para que a conclusão do projeto ganhe celeridade. “Já estamos em contato direto com o presidente do DEPASA, Moisés Diniz, que se prontificou em sanar todas as às pendências”, disse Craveiro.

Reforma do prédio da FUNASA

Petecão aproveitou a reunião para conduzir ainda os tramites necessários para a liberação de recursos da ordem de R$ 1 milhão para a reforma do prédio sede da FUNASA no Acre.

De acordo com o superintendente do Acre, Ronaldo Craveiro, o prédio da Funasa é logradouro antigo, da época dos “agentes da malária”. Atualmente, o prédio e necessita de reformas nas instalações para garantir condições mais dignas de trabalho dos servidores e ao atendimento à população, bem como adaptando o local para acessibilidade de portadores de necessidades especiais.