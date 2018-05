# receita estados combustível

O líder do governo no senado, Romero Com o Supremo e Tudo Jucá anunciou da tribuna que a proposta para acabar com a greve dos caminhoneiros é via retirada de receitas dos estados, que, a rigor, já estão quebrados.

Jucá disse que os estados terão que baixar a alíquota de ICMS do combustível….o governo federal se comprometeria a retirar o imposto da Cide, que já é mínimo e não significaria muito na redução do preço do combustível.

Os caminhoneiros disseram, porém, que a greve só acabará com a retirada dos tributos federais PIs e confins sobre o diesel.

Para ficar mais claro: o governo ilegítimo (Temer, PSDB e PMDB) entregou o pré-sal às empresas estrangeiras e agora sobe a toda hora o preço do combustível…como explicam os Petroleiros em vídeo, aqui.

Tudo para dar dinheiro ao mercado e aos acionistas!

Em tempo:

Do G1 – No quarto dia de paralisação de caminhoneiros no Brasil, motoristas enfrentam longas filas nos postos de combustível e chegam a pagar R$ 9,99 pelo litro de gasolina. Na contramão dos aumentos de preço, alguns estabecimentos organizam, nesta quinta-feira (24), o ‘dia sem imposto’: vendem o produto sem taxação a menos de R$ 3. O movimento é motivado pela campanha “Dia da Liberdade de Impostos”, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDJ).

(….)

Em tempo 2

Aqui no Acre isso não existe…os empresários querem menos impostos, mas nunca dão uma demonstração como essa realizada hoje em Brasília.

J R Braña B.