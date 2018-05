# pastor sena centro igreja

No interior do Acre acontecem coisas que até Deus duvida…

Nesta manhã, em Sena Madureira, no centro da cidade, um pastor armou um púlpito (com direito a som de primeira qualidade) e encheu com suas pregações sem sentido…

Não se dando por satisfeito detonou a igreja católica, ao dizer que a padroeira do Brasil é uma santa, uma mulher – e não Jesus, um homem.

Eu tenho dificuldade de ouvir esses tipos de pregação atrasada e idiota…não no sentido religioso, pois não estou nem aí para crenças e dogmas de igreja alguma….mas no preconceito de um suposto líder de fiéis…que, na maior cara de pau, ataca as mulheres para basear sua falsa atitude cristã.

Em tempo: só a democracia permite esse tipo de pregação preconceituosa em plena luz do dia..

J R Braña B.