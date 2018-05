# greve brasil caminhoneiros rodovias

O movimento dos caminhoneiros parou o Brasil!

O movimento das empresas de transportes, que querem redução de impostos para elas, parou o Brasil!

As duas afirmações são corretas.

O governo, incompetente e ilegítimo, responde com força armadas…é um governo (?) que se apoia na força do Exército para permanecer no poder….precisa desenhar?

E parte do povo acha ruim o mesmo movimento que apoiou quando no governo estava a presidenta legítima Dilma Rousseff.

Essa greve (?) é a melhor aula de política para os que ainda não compreenderam o que está acontecendo no Brasil…

Nada explica melhor o golpe do que esse movimento nas estradas por interesses que não são o do povo brasileiro, no seu conjunto.

A greve justa e o locaute golpista, ao mesmo tempo – são pedagógicos e autoexplicativos.

Só eleições democráticas, com Lula e todos os setores político participando, para restabelecer as coisas no Brasil.

J R Braña B.

