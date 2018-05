Com a pressão do baixo clero do PP em cima de Gladsonc para que não coligue na proporcional com o (P)MDB um cenário começa ser cogitado no município de Sena: e se o prefeito Mazinho fizer corpo mole na campanha ao governo da oposição?

Pessoas próximas ao prefeito têm dito ao blog estarem preocupadas com a reação de Mazinho se não houver coligação entre o PP e (P)MDB.

O prefeito lançou a pré-candidatura da mulher para Assembleia Legislativa e precisará – para elegê-la com certa segurança – da ajuda do PP (quociente eleitoral mais baixo).

O problema entre o PP e (P)MDB não é somente em Sena…é em todo o estado… mas em Sena ganhou dimensão maior porque há zunzunzum de que o prefeito Mazinho poderia, poderia, poderia – sim, poderia – chutar o balde revoltado a postura do PP.

A pergunta é a do título mesmo: Mazinho vai aceitar que o PP rife a chance de eleger a sua mulher deputada estadual?

Com a palavra e a resposta para essa obra política, o engenheiro GladsonC…

Em tempo: Sobre o mesmo assunto…aqui

J R Braña B.