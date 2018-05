O DNiT é um departamento do Ministério dos Transportes (uma seção carente de política pública para as rodovias nacionais) e portanto não tem autonomia para decidir nada sobre as obras em rodovias no Acre e no país.

Por isso este blog não leva a sério o que a direção local desse órgão fala…

Aqui no estado quem manda no DNiT é o senador GladsonC, que será candidato ao governo pela oposição. Ponto.

Lembram desse post aqui (Cano no Acre…as BRs não serão recuperadas)

Mesmo assim GladsonC, como senador, votou a favor de todas as maldades de Temer/PMDB/PSDB contra os trabalhadores.

Portanto, a responsabilidade por as rodovias do Acre estarem destruídas e o que é pior – não estarem acontecendo manutenção – é o governo ilegítimo Temer, que é o governo do (P)MDB, PSDB, PP e DEM.

Esses, sim, humilham as populações de Sena e do Juruá.

J R Braña B.