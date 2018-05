# romaria sena jv marcus

Será no domingo, 3/VI, organizado pela igreja católica no município de Sena Madureira.

Marcus Alexandre e o senador Jorge Viana devem participar.

São esperados pelos organizadores pelo menos 300 veículos (com casais católicos da capital) no município no dia do evento religioso.

Em tempo: Marcus não ia, porém foi convencido a ir…