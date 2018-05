# petecão senador acre

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta terça-feira (29) o pagamento de verba no valor de R$ 602 mil que será investida na construção da Feira Coberta do Manoel Julião, e na construção do Quadrilhodromo “Arena Cultural”, em Rio Branco.

O recurso foi viabilizado por Petecão em 2016, junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

Do valor pago, R$ 372 mil será utilizado para a construção de Feira Coberta no conjunto Manoel Julião. A construção beneficiará aproximadamente 24 feirantes, que já atuam no local há 10 anos. “A feira terá uma estrutura moderna e adequada para bem atender feirantes e moradores do conjunto”, afirmou Petecão.

Quadrilhodromo Junino

Outra parte do recurso, no valor de R$ 250 mil, será investido para a construção do Quadrilhodromo Arena Cultural, na Avenida Amadeo Barbosa, próximo ao Estádio Arena da Floresta. Orçado em aproximadamente R$ 750 mil, o recurso foi viabilizados por meio de parceria do senador Sérgio Petecão e os deputados Leo de Brito e Major Rocha.

De acordo com Sérgio Petecão, o quadrilhódromo vai funcionar como uma casa de cultura voltada para as tradicionais quadrilhas juninas, além de tradições e atividades. “Recentemente, estive acompanhando os ensaios das quadrilhas juninas na nossa Capital, e o pagamento do convênio é um grande presente para as ligas, que nesse 1º de junho, comemora o dia da quadrilha junina” – Comemora Petecão