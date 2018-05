# safadão video mc kevinho

Divulgação

A nova versão de “Amor Falso”, single de Aldair Playboy que está entre as cinco músicas mais ouvidas no Spotify Brasil, ganhou um clipe que pode ser assistido a partir desta quarta-feira (30) no canal de Wesley Safadão – confira ao final do texto:

Estrelado pelo cantor, MC Kevinho e Aldair, o vídeo bem-humorado narra a história de uma mulher que brinca com o amor de três homens. No final, a personagem vivida pela atriz Valéria Araújo aparece em uma cena feliz, mascando seu Trident, para logo depois ser descoberta pelos namorados e acabar sozinha.

Wesley já havia feito outra parceria bem-sucedida com MC Kevinho no ano passado e é a primeira com Aldair Playboy, que está estourado em todo Nordeste.

“A música já é um sucesso e agora com essa nova proposta espero que a galera curta ainda mais. A ideia é fazer com que o meu público e o do Kevinho passem a conhecer o Aldair, que é um cara que vai viver um novo momento a partir de ‘Amor Falso’. A música já tá indo muito bem na versão original com o Aldair, mas agora teremos três cantores trabalhando para fazer com que a música e o Aldair cresçam ainda mais”, comenta o fenômeno.