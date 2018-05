# inadimplência spc empresas

Do SPC/CNDL:

Região Sudeste foi quem mais contribuiu para o resultado. Recuperação de crédito teve aumento de 1,51% no acumulado de 12 meses e interrompe sequência de quedas



O número de empresas com contas em atraso e registradas nos cadastros de devedores cresceu 8,40% em abril de 2018, ante o mesmo mês do ano passado. A alta foi puxada, principalmente pela região Sudeste, com crescimento do número de empresas inadimplentes de 15,20% na comparação anual. Nas demais regiões também houve crescimento, mas em patamares menores: 3,99% no Sul; 2,99% no Centro-Oeste; 2,16% no Nordeste e no Norte, 2,03%.

(…)

Em tempo: O governo ilegítimo chama isso de retomada do crescimento – J R Braña B.