Uma pergunta geral para dirigentes-participantes do seminário da Frente Popular em Sena Madureira foi feita e as respostas revelaram algo inusitado, mesmo em se tratando de relação política:

Qual era a pergunta?

O que fazer em Sena para unificar as bases e ajudar a pré-campanha ao governo de Marcus Alexandre?

Algumas respostas:

-Valorizar as lideranças locais (claro recado ao Marcus, que fez questão de andar no município sem os tradicionais dirigentes conhecidos)

-Acabar com a vaidade das lideranças locais…

-Acabar com o boicote entre dirigentes locais…rixas, ego, brigas, despeitas…deixar tudo isso de lado.

Realmente as respostas foram sinceras e merecem ser respeitadas.

O seminário da Frente Popular em Sena Madureira, no tocante a participação do Irailton, que deu a palestra sobre tática e estratégia – ‘foi boa’, disseram os que conversaram com oestadoacre ontem e hoje, feriado.

O que destoou, segundo alguns dos mesmos participantes – foi o Cesário que, lá pelo final, disse que em relação à mídia não precisava mobilizar ‘porque era só dizer aqui pro oestadoacre que não haveria mobilização para a próxima plenária da FP que estaria garantida a tal mobilização’.

Bem, parece que nem os que ouviram entenderam o que Cesário quis dizer…imagina nós aqui deste blog de fim do mundo que não estávamos presentes…

O que posso dizer ao Cesário, é que em Sena os olhos e ouvidos deste blog estão em todo lugar (são dezenas, centenas de ZHOs…por isso somos o mais acessado na cidade – e um dos três da capital -…só ficamos atrás em Sena para o youtube em acesso, conforme pesquisa de uma grande rede de lojas que atua em todo o Acre e no município também.)

Cesário precisará de pelo menos umas três décadas de relacionamento, humildade e convivência para entender a fundo a alma do principado de Sena (talvez nunca entenda)…não será com o ‘poder’ que detém e meia-dúzia de reuniões que conseguirá….muito menos fazendo bromas com a luta política que está apenas começando.

J R Braña B….