# fantástico tráfico acre violência

O Acre é passagem de drogas e rota importante para o comando do tráfico no Brasil, que tem seu núcleo dirigente em São Paulo e Rio.

As fronteiras estão abertas e o governo do Acre, qualquer governo que esteja no poder, não tem nem terá condições, sem apoio federal – de barrar esse fluxo…consequência: violência entre facções que assombram o estado.

A reportagem da globo, neste ‘primeiro capítulo’ – é precária em informações novas e recheada de ridículas aspas com intuito de dar aparência de profundidade… na verdade cumpre apenas um papel de diversionismo, distração na noite de domingo, num país que está no fundo do poço sem uma política de segurança nas fronteiras e sem um governo central legítimo.

Vídeo abaixo no youtube com baixa qualidade… para ver direto no canal da globo e com imagem original clique aqui