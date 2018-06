# petecão recursos pesquisa eleição

A TV Record da capital e a empresa Delta divulgaram nesta segunda uma pesquisa para o governo e o senado.

Para o governo, GladsonC e Marcus Alexandre estão na mesma raia de largada…para saber o que este blog acha leia aqui

Para o senado, JV e Petecão estão à frente…dando a lógica.

Porém, Petecão tem uma opinião sobre essa pesquisa (que, parece, incluíram alguns jabutis nas entrelinhas)….e comentou com oestadoacre

-Conheço minha aldeia…(o restante é impublicável…ka ka ka).

J R Braña B.

Em tempo: Petecão garante 4,4 milhões para ajudar saúde de 14 municípios

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o pagamento de mais de R$ 4 milhões (R$ 4.413.833,00) que serão investidos na Saúde Pública de 14 municípios do Acre. Os recursos são provenientes de emendas do senador junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e FUNASA, do Ministério da Saúde.

A maior parte do montante, que totaliza R$ 4.269.698,00, foram viabilizados por Sérgio Petecão junto ao FNS. Este recurso será aplicado no custeio de ações e políticas de saúde nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, e Tarauacá. Entre as ações beneficiadas com o recurso, incluem investimentos em programas de Atenção Básica de Saúde, Saúde da Família, agentes Comunitários, Saúde Bucal, entre outros.

Outra parte do recurso – no valor de R$ 133.135,00 – é proveniente também de emenda de Sérgio Petecão junto a FUNASA. O pagamento desta parcela corresponde à primeira parcela do convênio destinado à construção de 11 banheiros em residências de famílias carentes nas Ruas Jaime Saraiva e Francisco Nunes, no bairro aeroporto, em Manoel Urbano.

Segundo senador Sérgio Petecão, a saúde pública deve ser tratada como prioridade, uma vez que grande parte da população utiliza o Serviço Público de Saúde. “Com esses recursos, as prefeituras poderão custear ações de saúde, com a compra material de consumo e outras necessidades, melhorando cada vez mais a qualidade no atendimento do SUS”, afirma o senador.

Veja abaixo quanto cada município recebeu para custeio das atividades de saúde: