# petrobras aumento brasil

Com um governo entreguista e a Petrobras nas mãos estrangeiras (as petroleiras internacionais no conselho de administração) esse tipo de declaração de uma estatal, de aceitar discutir o reajuste diário do preço do combustível – soa como uma grande piada.

A matéria tá no PiG de hoje, no Valor, do grupo globo/uol.

Traduzindo: a Petrobras manda mais que o governo…que, na verdade, não existe.

Traduzindo novamente: a Petrobras existe para ajudar o Brasil e não o contrário…hoje a empresa existe para deixar cada mais ricos os seus acionistas às custas do sofrimento do povo brasileiro.

Para saber: o Parente, ex-presidente da Petrobras colocado pelo PSDB, se recusava a produzir diesel e gasolina no Brasil

Abaixo a piada publicada no Valor:

Em tempo: dirigente dos Petroleiros, José Maria Rangel, desmascara a política do tucano Pedro Parente à frente da Petrobras