# eletrobras ac venda vetada juíza

A venda da Eletrobras e outras havia sido autorizada pelo Tribunal de Contas da União (também conhecido como TCU).

no g1

Uma decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a suspensão do processo de venda de cinco distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. A informação foi divulgada pela companhia na manhã desta terça-feira (5).