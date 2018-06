Saiba como criar uma loja online gratuita

Existem muitas opções de criação de loja virtual pela internet. As opções gratuitas são menos robustas comparadas as opções premium. Vai do usuário escolher a melhor alternativa para sua necessidade

Cada vez mais as empresas tendem a criar uma loja online, de forma a conseguirem promover os seus produtos ou serviços de forma abrangente.

No entanto, o que muitas pessoas ainda não sabem é que é possível criar lojas online e logotipos para as mesmas de forma gratuita. Hoje iremos explicar-lhe como fazer.

A verdade é que nos dias que correm criar uma loja virtual grátis é algo bastante simples e que com a ajuda de alguns tutoriais pode ser realizado em menos de 24 horas.

Contudo, e de forma bastante resumida, você pode criar o seu e-commerce em apenas 8 passos rápido.

Conheça-os de seguida.

1 – Fazer o cadastro da sua loja virtual

2 – Completar as informações importantes e relevantes da sua loja virtual

3 – Melhorar a aparência da sua loja online recorrendo a diversas técnicas de design

4 – Adicionar páginas e conteúdo (sendo que deve adicionar as páginas que achar necessárias e as informações relevantes para o seu público-alvo)

5 – Cadastrar os produtos na loja (deve incluir todos os produtos que quer vender)

6 – Definir as formas de pagamento e envio das várias encomendas

7 – Integrar a loja com as redes sociais

8 – Realizar os últimos passos e fazer todos os testes para perceber se está tudo em pleno funcionamento.

Depois de seguir estes 8 passos, a sua loja online está pronta para começar a vender. Contudo, existe uma questão fundamental! Já tem o seu logotipo criado?

Cada vez mais as pequenas empresas e os empreendedores optam por criar logotipo grátis, contudo, muitas vezes cometem erros que podem a médio longo prazo tornar-se um pesadelo.

Assim sendo, tenha alguns cuidados na altura de criar o seu logotipo, de forma a que o mesmo se mantenha sempre atualizado e coerente com a imagem da sua marca.

Algumas dicas que deve ter em conta são:

Não siga tendências (as grandes marcas são intemporais);

Não use (nunca) imagens com direitos de autor (pois pode ver-se em algum processo judicial);

Não exagere no design do logotipo (ou seja, evite ao máximo colocar inúmeros pormenores que podem ficar desformados em formatos de pequenas dimensões);

Não use demasiadas cores;

Vá analisando o processo de criação com frequência, porque depois de terminado poderá não conseguir ajustar o que necessita;

Não use imagens com rasto ou pixeis;

Não deve depender das cores para passar uma imagem dos seus serviços ou produtos;

Utilize fontes apropriadas e evite as demasiado simples e as demasiado trabalhadas;

Como vê estas são apenas algumas das muitas dicas que lhe poderíamos dar sobre criar um logo e montar a sua loja online.

Contudo, esperemos que numa fase inicial do seu projeto as mesmas sejam úteis e que consiga dar seguimento ao seu projeto.