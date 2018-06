# marcus alexandre sena fp eleição entrevista

Podcast com Maria Natiele em entrevista tumultuada com Marcus Alexandre em Sena Madureira. O áudio some de vez em quando, mas dá para ouvir o essencial….:

A primeira pergunta da nossa colaboradora estagiária não dá para ser ouvida…mas foi:

1 – Num futuro governo Marcus Alexandre Sena Madureira receberá os investimentos que merece?’

2 – O senhor tem confiança que pode vencer o seu principal concorrente aqui em Sena? Por quê?

3 – A Frente está desgastada em Sena…perdeu feio a última eleição municipal…Como o senhor pretende mudar essa realidade?

4 – O Ipea mostra que aumentou 84% o índice de homicídios de jovens no Acre…o que um governo de Marcus Alexandre faria ou fará para resolver ou reduzir esse índice?

