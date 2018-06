# siã acre huni kuin justiça

Siã Huni Kuin: Um grande líder indígena condenado sem justa causa na Amazônia

CASO SIÃ HUNI KUIN: QUANDO A “CEGUEIRA” DA JUSTIÇA CAUSA O “JUSTIÇAMENTO CEGO” DE UM GRANDE LÍDER INDÍGENA NO CORAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA –

Por Zezé Weiss – xapuri.info

Bem perto do Palácio Rio Branco, no centro da capital da acreana, em faixa lateral da Praça Povos da Floresta, fica uma estátua esculpida em argila e bronze, em escala natural, de Chico Mendes segurando uma criança pela mão. Foi lá que encontrei um dia, em papo constrito, Siã Huni Kuin trocando prosa com o grande líder seringueiro.

Ali, no lusco-fusco de um anoitecer quente e úmido, encostado em uma das muitas palmeiras que protegem Chico Mendes dos ventos da rua, Siã abria o coração pro amigo, ausente do espaço físico desse mundo graças à ação certeira de uma bala assassina, disparada há três décadas pelas forças do latifúndio:

“Fácil as coisas não andam, Txai. Continuam perseguindo nossos povos, desrespeitando nossas culturas. Mas sigo lutando, defendendo nossa floresta. De vez em quando viajo, pra fora do Brasil, inclusive. Sabia que hoje pagam pra gente falar? O que faço com a grana que ganho? O mesmo de sempre, Txai: invisto na minha comunidade, lá no Jordão.”

O diálogo de José Osair Sales, nascido no seringal Fortaleza, nas barrancas acreanas do rio Jordão, no ano de 1964, filho de Rita Monteiro e do grande cacique e principal liderança do povo Huni Kuin, Sueiro Cerqueira Sales, certamente não ocorreu assim, em linha reta, porque, seguindo a tradição cultural dos Kaxinawá, a fala de Siã é sempre elíptica, metafórica. Seu conteúdo, entretanto, não poderia ser mais atual.

Em 2014, o grande líder Siã Huni Kuin que, no final dos anos 1970, junto com outras lideranças, lutou pela demarcação da Terra Indígena Kaxinawá do Rio Jordão e, em seguida, pela criação da cooperativa que, segundo o antropólogo Marcelo Piedrafita, “passaria de forma coletiva a organizar a produção de borracha e a venda de mercadorias nos seringais de sua Terra Indígena”, embarcou em mais uma viagem para difundir a cultura de seu povo na Europa.

Na bagagem de Siã, um muito de sua rica trajetória de lutas, em parte registrada pelo antropólogo Mauro Almeida: “Em 1989 havia um projeto para libertar seringueiros e agricultores no Alto Juruá da escravidão por dívidas. Por intermediação de Terri Aquino, os Kaxinawá foram incluídos. Siã veio a São Paulo para fazer compras com os recursos atribuídos aos Kaxinawá do Jordão. Juntos, percorremos as lojas da Rua 25 de Maio em São Paulo — onde tudo é mais barato — e Siã filmava a compra de redes e outras mercadorias, que pagava com o dinheiro que tirava de um saco. Era seu relatório financeiro para o seu povo — estava levando “mercadorias” por um preço muitas vezes menor do que o que era cobrado pelos patrões e intermediários.”

Situação similar ocorreu no ano de 1993, quando recebi Siã nos Estados Unidos para as entrevistas do Reebok Human Rights Award (Prêmio Reebok dos Direitos Humanos), das quais saiu vencedor. Como premiado cidadão da floresta, Siã fez palestras e, além dos milhares de dólares do prêmio, ganhou algum dinheiro extra nas Universidades.

Pago em espécie, colocou os dólares em uma sacola e voltou com eles para o Brasil, sem declarar na alfândega, porque esse procedimento de ficar vasculhando mochila alheia nunca fez parte dos rituais de seu povo.

Anos mais tarde, quando o encontrei e perguntei o que havia feito com o dinheiro do prêmio, Siã disse com a voz mais natural do mundo: “Parei em São Paulo, fiz compras pra levar pra aldeia. E com o dinheiro grande comprei um seringal pra ampliar a nossa Terra Indígena.”

Nessa viagem de 2014, Siã esteve na Alemanha onde, a convite do artista plástico Ernesto Neto, fez palestra como convidado especial na exposição HAUX, HAUX, no Arp Museum Banhof Rolandseck. Da Alemanha, seguiu para a Espanha, onde também fez palestra na AYA, Conferência Internacional da Ayahuasca, bebida sacramental há milênios usada pelos povos indígenas do Acre.

Durante essa turnê, Siã passou por Viena, na Áustria, e por várias outras cidades europeias, realizando cerimônias rituais e fazendo palestras. Por seu trabalho de mais de dois meses no velho Continente, recebeu cerca de cinco mil euros, conforme recibos emitidos por todos os seus contratantes.

Em dezembro de 2014, voltou ao Brasil e, como sempre, fez parada no Rio e em São Paulo. Como de costume aguardou, entre amigos e familiares, uma passagem mais barata para o Acre.

Em São Paulo, gastou parte dos euros fazendo compras pra aldeia, antes de voar pra casa. Como presidente da Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ), uma das primeiras organizações indígenas locais a ser criada no Estado do Acre, os recursos economizados seriam, segundo Siã, investidos na organização que dirige desde 1988.

No caminho, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, foi abordado durante uma operação da Polícia Federal, no município de Feijó. Durante a revista, em sua mala os policiais encontraram 39 gramas de Canabis, comprada em São Paulo para uso próprio, e 4.200 euros não declarados, valor um pouco acima dos 10 mil reais permitidos por lei.

Foi preso, acusado de tráfico internacional de drogas. Solto por um habeas corpus, desde então Siã vive sob o peso desse processo, tendo que ir mensalmente a Feijó para provar que está dentro do estado do Acre e disponível, ao alcance da justiça. Em 19 de março deste ano, foi condenado em primeira instância a dez anos de prisão.

Dada a trajetória de Siã, que não é nem nunca foi um traficante, e a conjuntura de sua condenação, defensores dos direitos indígenas e das liberdades humanas, como o indigenista Jairo Lima, consideram essa sentença dura, injusta e questionável. Alegam que nesse, como em tantos outros casos, faltou capacidade de compreensão por parte de uma justiça que, em sua tradicional “cegueira”, baixou sua sanha horizontalizante, imparcial e implacável sobre um cidadão indígena impotente e vulnerável.

Enquanto aguarda julgamento em segunda instância, o grande líder que dedicou sua vida a arrecadar recursos para ampliar e consolidar o território coletivo do povo Huni Kuin, composto por três Terras Indígenas, com extensão com extensão agregada de 107.603 hectares, hoje ocupado por pouco mais de 3,5 mil indígenas, distribuídos em 34 aldeias, nos rios Tarauacá e Jordão, Siã conta com o apoio de amigos que se mobilizam em sua defesa no Brasil e no mundo inteiro.

Segundo a antropóloga Dedé Maia, o que buscam os amigos de Siã não é a exceção à regra na defesa de um líder indígena. O que querem é que os responsáveis pela justiça compreendam os meandros sociais, culturais e históricos do cidadão condenado, para que o caso de Siã deixe de fazer parte dessa tenebrosa estatística dos processos de “justiçamento” que vem tomando nosso país de assalto nos últimos tempos.

Oxalá os inúmeros depoimentos sobre a cultura e a vida de Siã, os registros históricos sobre seu compromisso inabalável com a defesa dos povos da floresta, os comprovantes dos lícitos pagamentos por seus serviços prestados na Europa, e a intercessão de todos os yuxibus encantados, possam sensibilizar o juiz responsável pelo julgamento em segunda instância do Processo Nº 0500023-55-2014.8.01.0013, que ora tramita na Comarca Criminal de Feijó.

Só assim, um grande líder condenado sem justa causa poderá voltar a viver em paz junto a seu povo no coração da floresta.