# fundeb professores recursos

Debatedores defenderam que recursos do Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb), calculados de forma errada pela União, sejam repassados para a valorização principalmente dos professores. São mais de 90 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados aos municípios há 20 anos. A maior parte dos valores vai para municípios das regiões Norte e Nordeste, as mais necessitadas. De acordo com a lei, 60% desse montante seriam destinados aos professores.

