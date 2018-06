# salário mínimo brasil auxílio moradia

Taí o que o governo do MDB e PSDB faz com os trabalhadores…

Tudo aumenta: comida no supermercado, gasolina no posto sobe em dólares…e a na hora de repor as perdas dos salários, o que acontece?

O governo reviu estimativa do valor do Salário Mínimo para 2019…e não chegará a R$ 1 mil.

Quase cinco vezes menor que o valor do auxílio moradia de uma das castas indianas brasileiras.

E você que vestiu camiseta amarela da honesta CBF para ajudar a fazer isso caiu no conto feito um pato….

J R Braña B.

