# mazinho prefeito sena entrevista

Durante solenidade da prefeitura em Sena Madureira nesta sexta, ocasião em que um trator, viabilizado por emenda do senador Petecão foi entregue ao município, oestadoacre aproveitou e entrevistou o prefeito Mazinho Serafim e fez a ele quatro perguntas cujos temas têm deixado a cidade ansiosa.

1 – prefeito, quando Sena Madureira vai poder ter seu Aterro Sanitário para substituir o lixão na entrada da cidade….o que está faltando?

2 – prefeito, quando as ruas da cidade de Sena serão asfaltadas? O que está faltando para a usina que foi comprada produzir?

3 – Houve uma reunião na capital da federação de futebol para definir os times que irão participar do campeonato estadual…Sena Madureira não participou…Vamos continuar fora do futebol do Acre?

4 – O que o senhor pretende fazer caso o PP, de gladson cameli, não se coligue na proporcional com o seu MDB?

Ouça abaixo a resposta do prefeito que, gentilmente, falou com a nossa colaboradora estagiária Maria Natiele.

Neste sábado, oestadoacre vai procurar interpretar (e opinar ) sobre as respostas do prefeito de Sena.