socorro neri

A prefeitura da capital pouco tinha a fazer sobre o reajuste para R$4 da tarifa dos coletivos da capital.

Aliás, os que criticam e fazem graça com a decisão municipal precisam fazer o mesmo com o governo federal, a bancada federal (do Fora, Dilma!), estes, sim, responsáveis uma primeira e última análise pelo aumento da passagem de ônibus em Rio Branco.

O governo Temer (PSDB, MDB, DEM e PP) aumentou – em dois anos do golpe – 230 e poucas vezes o preço do combustível (Diesel e Gasolina).

Isso, sim, é injusto com a população! Uma política de reajuste do combustível baseada na cotação do dólar…e os trabalhadores do Acre não recebem em dólares.

Para não esquecer de quem votou a favor de todos esses aumentos (foram os que votaram a favor de tirar a Dilma da presidência mesmo ela não tendo cometido nenhum crime)

Simples entender agora, né?

