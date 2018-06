# lula candidato brasil pt

E deve ser mesmo candidato a presidente…

E a melhor das insubordinações no Brasil atual é defender a candidatura Lula mesmo com ele preso politicamente em Curitiba.

Uma hora Lula estará de volta…

Pode até demorar…

Como ele mesmo disse em um bilhete na quinta-feira, ‘só não vou voltar para rever o querido povo brasileiro se a vida me faltar’.

É isso.

O governador do Acre Tião Viana, como sempre, estava presente no lançamento do nome de Lula como candidato a presidente do Brasil.

Lançamento Lula 2018 em Contage – Acre presente! Com governador @tiao_viana e outros bons companheiros me sinto totalmente representado, me sinto com Lula lá! #OBrasilFelizDeNovo pic.twitter.com/FEmMwiPlfn — Gilberto Braga Melo (@GibaBragaMello) 9 de junho de 2018

J R Braña B