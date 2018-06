# mazinho prefeito Sena

Bem…,

Nas respostas às quatro perguntas feitas pela nossa colaboradora Maria Natile ao prefeito de Sena Madureira deu para chegar a algumas conclusões.

As perguntas foram essas:

1- Prefeito, quando Sena vai poder ter seu Aterro Sanitário para substituir o lixão?

2 – `Prefeito, quando as ruas da cidade de Sena serão asfaltadas?

3 – Houve uma reunião na capital da federação de futebol para definir os times que irão participar do campeonato estadual…Vamos continuar fora do futebol do Acre?

4 – O que o senhor pretende fazer caso o PP, de gladson cameli, não se coligue na proporcional com o seu MDB?

E as respostas do prefeito aqui?

Vamos lá, então:

1 – Pelas próprias palavras do prefeito Sena Madureira não terá tão cedo um Aterro Sanitário (segundo o ex-prefeito Mano, todos os projetos ambientais e outros ficaram aprovados e faltava somente a liberação de menos de 1 milhão para que, enfim, a cidade se livrasse do lixão na chegada ao município)

O prefeito Mazinho citou dificuldades na liberação de recursos (do seu governo Temer) e falou de um aterro para atender, além de Sena, o município de Manoel Urbano (que seja, tudo bem)…E citou ainda um montante em recursos de 5 milhões para fazer a obra…4 milhões a mais do que disse Mano quando saiu.

Portanto, esqueçam Aterro Sanitário em Sena na gestão Mazinho…(oestadoacre vai insistir nesse assunto até que o Aterro Sanitário seja uma realidade… independente de interesses outros à coletividade que estejam se manifestando atualmente).

2 – A Usina de Asfalto vai funcionar ainda este mês, garante o prefeito…Era o que o todo mundo queria ouvir…que as ruas de Sena sejam recapeadas completamente. Se isso acontecer, a população até relevará – e perdoará – o tempo que a usina está ociosa.

3 – Sena no Campeonato Estadual de Futebol…foi uma das promessas de Mazinho. Os custos para entrar na competição são de pelo menos uns 100 mil…o prefeito renovou a promessa para o ano que vem…mas é preciso se antecipar na mobilização para garantir os recursos e pagar para que o município entre na competição estadual. Porém, não dá para crucificar o prefeito por isso…Futebol não é prioridade para um município carente de tudo como Sena.

E a 4:

Sobre a coligação proporcional indefinida do MDB com o PP (Mazinho tem interesse direto por conta de que sua mulher será candidata a deputada estadual)

O prefeito recuou no tom forte, nos bastidores, contra o partido de GladsonC…Mazinho entregou o abacaxi a Flaviano (presidente do partido) descascar…No fundo, no fundo, ele acredita que pode haver essa coligação proporcional e comemorar o fim deste ano com a cidade melhor cuidada e a esposa deputada…Aí teria todos os motivos do mundo para fazer uma grande festa na cidade, a exemplo da que foi a do Amado Batista.

E para finalizar…:

Para oestadoacre tudo pode acontecer – ou não acontecer – em três das quatro perguntas/respostas que a vida em Sena seguirá mais ou menos normal…

Porém, a afirmação de que Sena Madureira não tem condições de concluir a obra do Aterro Sanitário (que já tem local e quase tudo aprovado, segundo o ex-prefeito Mano) é a pior notícia para a cidade em 2018.

O Aterro Sanitário de Sena Madureira deve ser a prioridade das prioridades…afinal de conta é uma questão de saúde pública.

Prefeito, avalie esse posicionamento e dê prioridade à saúde da cidade e de seus cidadãos…O Aterro Sanitário pode ser a sua melhor e mais importante obra.

J R Braña B.