# lula pesquisa data folha

Bom dia!….Domingo!

Sabe que não vence a eleição para presidente…sequer o mercado (os abutres estrangeiros) tem um candidato de ‘centro’ competitivo.

Lula, ainda enjaulado politicamente, tem 30% e Bolsonaro 17%, segundo o DataFolha.

O tal mercado (ou melhor, os abutres) já sabe que não tem chance de vencer as eleições em outubro com os seus candidatos de ‘centro’ preferidos…

Resultado: o tal mercado (os especuladores estrangeiros que cansam de ganhar milhões com os juros brasileiros) começa tirar o time de campo e o estrago na bolsa é esse que você vê todos os dias…o dólar nas alturas e o Real tão desvalorizado quanto o Peso argentino, que se agarra a empréstimos impagáveis do padrasto FMI.

Como se constata, o golpe arruinou o país de ponta a ponta.

J R Braña B.

no estadão

A Bolsa brasileira nunca viu uma saída tão grande de capital estrangeiro em tão pouco tempo, um claro reflexo da turbulência econômica e política que o País atravessa. Em maio, deixaram a B3 R$ 8,43 bilhões, um número recorde – superando os R$ 7,62 bilhões de julho de 2008, no auge da crise do subprime nos Estados Unidos. Neste mês, apenas nos quatro primeiros pregões, saíram mais R$ 2 bilhões. No acumulado do ano, o saldo está negativo em R$ 6,06 bilhões (…)

Essa “fuga” teve início em fevereiro, quando se tornaram mais claros os sinais de que os EUA iriam subir mais os juros que o inicialmente previsto – o que torna os títulos americanos mais atrativos para os investidores, prejudicando principalmente os países emergentes. Mas há no Brasil um ingrediente extra: um cenário eleitoral completamente indefinido, com o mercado cada vez mais temeroso de um segundo turno sem nenhum candidato de centro. (…)