# lula e marcus, temer e gladsonc…

Para votar é preciso comparar…:

Lula – Preso politicamente…não há prova de que seja dono de apartamento (que até já foi vendido em leilão bem estranho)

Lula/Marcus Alexandre – Brasil chegou à 5ª Economia do Planeta

Lula/Marcus Alexandre – Pelo menos 30 milhões de pobres ascenderam socialmente

Lula/Marcus Alexandre – Salário Mínimo chegou a 300 Dólares

Lula/Marcus Alexandre – Desemprego foi o mais baixo da história….imprensa falava em ‘pleno emprego’ com Lula

Lula/Marcus Alexandre – Paga dívida com FMI e reservas em dólares ultrapassaram os 300 Bi.

Lula/Marcus Alexandre – Acre nunca recebeu tantos recursos na vida (todas as pontes da BR-364, recursos liberados numa decisão pessoal de Lula)…

Lula/Marcus Alexandre – Descoberta do Pré-sal que o PSDB nunca quis descobrir porque pretendia entregar a riqueza brasileira às empresas estrangeiras, como entregou agora com o Tucano Pedro Parente, sócio de FHC, o príncipe tucano, como mostra neste domingo o Jornal do Brasil…

Lula/Marcus Alexandre: 08 anos de mandato (oito reajustes na gasolina…um por ano)

Lula/Marcus Alexandre – Mais de 200 escolas técnicas (todos os Ifacs do Brasil…o de Sena Madureira também…e Universidades Federais…no governo tucano, zero de escola técnica e zero de novas universidades

Lula/Marcus Alexandre – Brics…nova aliança político/comercial no mundo…Brasil sai da dependência exclusiva dos EUA

Lula/Marcus Alexandre – DataFolha…30% de preferência nas pesquisas para presidente

Lula….a relação é grande de coisas positivas para o Brasil e o Acre…

Agora vamos ao Temer….Temer é GladsonC no Acre

Temer – Deve ser preso assim que deixe a presidência, como diz Nassif

Temer – Interferência na PF para barrar investigação contra o seu governo

Temer- Reforma Trabalhista do Patrão (retirada de mais de 100 direitos da CLT)

Temer – Redução do valor do Salário Mínimo

Temer – Congelamento por 20 anos dos investimentos em Educação, Saúde e Segurança (emenda 95)

Temer – Entrega do Pré-Sal a empresas estrangeiras

Temer – Dois anos no poder (mais de 230 aumentos no preço da Gasolina)…no Acre o litro já custa mais de R$5….no Jordão R$7.

Temer – Redução drástica do Bolsa Família, Fies, Prouni e Ciências Sem Fronteiras

Temer – Mala de Dinheiro com assessor Loures….comprovada, filmada em pizzaria…(gravação ‘tem que manter isso, viu?!’…tudo isso, fora o Geddel…!

Temer – ‘Tem que parar essa porra Jucá, parar essa sangria (parar investigação da lava jato)…com STF e tudo’…Jucá é o seu líder no Senado

Temer – Brasil de volta ao Mapa da Fome da ONU…os pedintes reaparecem aos milhares nas ruas…Rio Branco é um exemplo.

Temer – DataFolha – Reprovação de Temer é de 82% dos brasileiros

Escolham…

Marcus é Lula…

GladsonC é Temer…

Quem melhorou o Brasil…?

Quem jogou o Brasil no caos….?

Avaliem.

J R Braña B.