Quer seguir carreira de freela? Veja quais habilidades você precisa ter!

# freela freelancer brasil alternativa

Nesses tempos atuais é bom saber que Freela pode ser, sim, uma alternativa para se manter pelo menos por um tempo. Uma dica da Descola pode ajudar a entender o que é um Freela….ou Freelancer.

Dica deste domingo à noite…

Uma constante mudança vem sendo percebida no mercado brasileiro de trabalho. Profissionais dentro do regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) estão cada vez mais migrando para carreira freelancer e se tornando mais autônomos e independentes. Segundo pesquisa da Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina, a atividade freelance cresceu 80% em 2017 e deve continuar se expandindo pelos próximos anos.

Professora da Descola no curso Vida de Freela, Luciane Costa afirma que para se tornar um profissional independente é preciso estar atento ao que o mercado necessita em relação às habilidades que o profissional possui. “As áreas que têm relação com tecnologia, neste ponto, estão bem impulsionadas. Marketing digital, conteúdo para web, desenvolvimento de sites e apps, além de web design são algumas vertentes que têm bastante demanda. Outras novas carreiras também estão se consolidando pela tecnologia, como assistente remoto e secretária virtual, funções que há alguns anos não pensaríamos que poderiam ser executadas por um profissional freelancer e ainda a distância”, explica.

Atualmente já são mais de 1 milhão de freelancers cadastrados na Workana, e dentre as áreas que mais cresce, estão: TI (36%), Design (28%), Conteúdos (20%) e Marketing e Vendas (10%). Para André Tanesi, CEO da Descola, o freelancer já não é mais uma saída para quem está sem trabalho. “Cada vez mais essa é uma opção consistente de carreira, com mais autonomia e liberdade, e essa oportunidade se reflete nas crescentes buscas pelo tema. E foi a partir dessa percepção que decidimos investir e lançar o curso Vida de Freela, a primeira iniciativa do gênero criada dentro da plataforma”, finaliza Tanesi.

E para ajudar os profissionais que desejam investir em uma carreira independente, a Descola lista agora as características que os profissionais precisam ter ou desenvolver para ser um bom freela:

1- Organização: Todas as ações dependem de você, então se não tiver organização, provavelmente você não conseguirá desenvolver um bom trabalho como freelancer.

2- Focar no que você faz de melhor: Quem contrata o seu serviço espera que você seja especialista naquilo que está sendo contratado. Por isso, diversificar muito pode ser perigoso. Invista em coisas que você seja muito bom em todo o processo do trabalho.

3- Seja controlado com dinheiro: Como freelancer, você nunca sabe quanto você vai ganhar por ano e mês. Sendo assim, é preciso ser controlado e não extrapolar nas contas.

4- Saiba se motivar: Quando você tem colegas que te ajudam a focar e produzir, pode ser mais fácil de não perder os objetivos. Sendo freela, você precisa se motivar sozinho, porque não terá mais ninguém com você.

5- Assuma riscos e goste de mudança: Todos os dias você vai precisar tomar, sozinho, decisões que vãoai impactar sua carreira. Ninguém mais poderá fazer isso por você.

6- Seja resiliente: Você não vai ter suporte de um chefe, portanto saiba lidar com problemas, adaptar-se a mudanças e superar os desafios.

7- Seja vendedor: Saber vender seu peixe é essencial para um freelancer. Se você não vender seu serviço, ninguém mais o fará.

8- Promova uma qualificação constante: O aprendizado é parte da rotina de um freelancer. É preciso estar sempre atualizado no mercado para que você possa prestar os serviços da melhor forma.

Para mais informações sobre o curso, acesse: http://descola.org/curso/vida- de-freela