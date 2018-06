# rede tarifa coletivo capital

Dirigentes da Rede, que disputarão a eleição, seguem a mesma toada da oposição (MDB, PSDB, DEM, PP) à prefeitura….: preferem somente responsabilizar a prefeita Socorro Neri e as empresas pelo aumento do transporte público do que fazer uma crítica à política do governo Temer, que adotou mecanismo de reajuste (combustível) baseado no dólar…

A Rede entrou na justiça para impedir o aumento!

Sim, é caro R$ 4 por uma viagem de busão centro-bairro-centro em Rio Branco…porém a Rede silenciou com a política adotada pelos tucanos da Petrobras. Não deu um piu…!

Ah…havia esquecido por um segundo que a chefa da Rede, a Blablarina, apoiou o golpe…

Como seus pupilos iriam falar alguma coisa…, né?

Melhor culpar o carteiro pela notícia ruim do que o remetente.

Enfim, a eleição está bem ali, na esquina…!



J R Braña B.