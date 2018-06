# musa da alemanha copa da rússia 2018

Divulgação MP Press Global

Ana Paula Segetto, já conhecida da torcida tricolor carioca, é a Musa da Alemanha no concurso ‘Musa da Copa – O Original’ do produtor e fotógrafo Felipe Camargo e do grupo de comunicação MFPG.

Ana Paula Segetto é realmente “Original”, como diz o concurso, bisneta de alemãs, a modelo tem como o melhor jogador da seleção que representa, Kimmich, o jovem volante de apenas 23 anos de idade. Quando o assunto é torcer, a modelo não está nem um pouco dividida e mesmo representando a Alemanha, ela prefere o Brasil.

“Fiquei muito triste com os 7×1 naquele dia. Alguns amigos brincaram dizendo que eu estava feliz, pois sabem que tenho alemão na família. Mas na realidade eu fiquei triste.

Meu coração é do Brasil mas confesso que tenho um carinho muito grande pela Alemanha, pois era o país de meus Bisavós”. declarou a concorrente.