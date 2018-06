# divulgação curriculum emprego

O cartão de visitas de um bom profissional é ter um currículo bem elaborado, sem erros discrepantes e em formato atraente para os recrutadores. Isso porque durante os processos de recrutamento, principalmente naqueles mais concorridos, muitos candidatos ficam de fora da primeira “peneira” por cometerem deslizes simples que os impedem de ter a oportunidade de participar das demais fase de entrevistas.

Segundo Renato Grinberg, especialista em gestão e liderança, é preciso atentar-se aos pequenos detalhes para não ser desclassificado logo no início. “Quando temos processos muito grandes e concorridos, os recrutadores têm pouco tempo para ler e avaliar os currículos. Dessa forma, se ele encontrar erros logo de cara, possivelmente o candidato não passará para a fase de entrevista”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, os erros mais visíveis são, por exemplo, ortografia incorreta, layout em desacordo ou objetivo profissional inadequado. Mas além disso, há também problemas de inconsistência de informações que são percebidos nas seguintes etapas do processo seletivo. “Muitos candidatos divulgam informações no currículo que não correspondem à realidade e isso é fatal durante a entrevista”, afirma Grinberg.

Um levantamento realizado pela consultoria de recrutamento Robert Half, em 2017, apontou que 75% dos diretores de empresas brasileiras já deixaram de contratar candidatos por terem descoberto mentiras no currículo. Ainda segundo a pesquisa, as mentiras mais comuns em currículos de candidatos no Brasil são relacionadas à experiência de trabalho (56%), qualificações de ensino (46%), habilidades técnicas (44%) e idiomas (39%).

Para ajudar os candidatos que estão ou pretendem entrar em processos seletivos, seguem algumas dicas do especialista em gestão e liderança para não errar no currículo:

– Cuidado com os erros de português

Tenha muita atenção com a gramática. Ortografia, concordância e coesão precisam estar impecáveis no currículo de um bom candidato. Qualquer pequeno deslize nessa parte pode ser uma chance a menos no processo seletivo.



– Fique atento ao layout

Um bom currículo é aquele que tem fácil leitura. Informações embaralhadas, ordem cronológica incorreta ou confusões na aparência podem dar a impressão de que o profissional é um pouco confuso também. Em contrapartida, inovar demais no layout do currículo sem um objetivo claro tende a se tornar perigoso, pois pode passar a impressão de que o conteúdo do currículo é menos importante do que a sua diagramação. Por isso, se não quiser errar, aposte em modelos mais objetivos, simples e de fácil visualização para os recrutadores.

– Alinhe o cargo com o objetivo profissional

Se o objetivo do profissional não tiver aderência com o cargo oferecido, ele pode não ser aprovado para a fase de entrevistas. Isso porque, se essas informações não estiverem em sintonia, o recrutador entenderá que o profissional se candidata para diferentes tipos de oportunidade, não tendo o perfil exato do que está sendo ofertado pela empresa.



– Tenha consciência sobre o nível de fluência em outros idiomas

Muitos candidatos querem surpreender com o currículo e, muitas vezes, o nível de fluência em outros idiomas, algo muito procurado pelas empresas, não diz com a realidade. Isso pode demonstrar não somente que o candidato pode estar mentindo sobre suas qualificações, mas também que ele não tem clareza de suas habilidades.



– Nunca minta sobre suas competências

A verdade sempre vem à tona. Por isso, não queime sua chance com o recrutador, pois você poderá nunca mais ser chamado para outros processos seletivos. Para os recrutadores, a atitude é tida como má fé e, com certeza, irá atrapalhar o profissional em outras oportunidades na empresa.

