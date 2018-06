# eua coreia mundo

Kim e Trump: face-to-face (cara-a-cara)

Segundo o NYT, é ‘um novo capítulo EUA e Coreia do Norte’ (A New Chapter for U.S. and North Korea)

Segundo oestadoacre, (ka ka ka)…muita pompa e zero de resultado para o mundo.

Que coisa brega….!

