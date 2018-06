# gladsonc freira cruzeiro encontros

A foto não poderia ser melhor…ou pior…ou melhor…talvez pior…você decide…

Gladsonc e um cidadão em Cruzeiro do Sul.

Na foto abaixo, dona Bete Cameli dá as coordenadas na reunião do pré-candidato ao governo…porém, o que chama atenção é a expressão no rosto da freira que, parece, analisa, examina GladsonC…vejam se esse olhar austero, lábios comprimidos, não dizem alguma coisa….olha a seriedade da freira!….como se tivesse pensando assim: ‘sim, sei, tô sabendo, humm, te conheço lá do colégio….’



E agora o release oficial de GladsonC:

Em Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli dialoga com a população sobre segurança pública

O senador Gladson Cameli (Progressistas) chamou atenção na manhã desta terça-feira (12), em reunião com os diretores e coordenadores administrativos de escolas do município de Cruzeiro do Sul, para a necessidade de investimento em uma política de educação, cultura e esporte propositiva e eficiente, visando assim mudar o atual quadro da violência que envolve jovens em todo estado do Acre.

Gladson tem demonstrado sua preocupação durante suas conversas com moradores da região que externaram nos últimos dias ao senador sua opinião sobre os números apresentados pela Rede Globo no último domingo (10), através do Fantástico, que confirmam a realidade sobre a insegurança vivenciada pelas famílias nas ruas dos municípios acreanos.

(..).

O senador também se reuniu com empresários, representantes de instituições, movimentos sociais e entidades que atuam na recuperação de dependentes químicos, além de membros da sua família como a ex-primeira-dama Beatriz Cameli e o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá (ACAJ), Assem Cameli.

(…)