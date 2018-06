# juza bispo sena macauã

Divulgação Juza Bispo, que é pré-candidato a deputado estadual

‘Estive visitando amigos no Rio Macauã no último final de semana…foi uma agenda muito boa…pude reencontrar pessoas, conversar sobre os problemas das nossas comunidades e me apresentar como pré-candidato…registramos tudo em fotos que compartilho com todos’ (Juza Bispo)